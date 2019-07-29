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В Харькове застрелили бизнесмена: фото с места преступления

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В Харькове в ночь на 29 июля застрелили предпринимателя.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, местного жителя 1977 года рождения Шкандыбу, в 00:30 убили выстрелами из пока что неустановленного оружия.

Мужчина занимался розничной торговлей промышленными товарами. Обстоятельства преступления устанавливаются.

В то же время, как сообщает местное издание "Город Х", преступление произошло на улице Молочной возле дома №20. По словам свидетелей, на молодого человека напал мужчина, одетый во все черное.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля стало известно, что в Харькове изнасиловали девочку.

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Место
Украина Харьков
Тег
убийство
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