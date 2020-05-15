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16 мая • обновлено в 02:31
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В Харькове замкомбат спецназа устроил скандал из-за игрушечного автомата. Видео

10.6т
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В Харькове заместитель командира батальона спецназа №2 принял игрушечный автомат одного из водителей за настоящий и вызвал на место инцидента полицию.

На видео, опубликованных участником конфликта в Instagram, видно, что командир батальона (в гражданском) ведет себя агрессивно, кричит и угрожает водителю (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Пресс-служба местной полиции уточнила, что инцидент произошел на Московском проспекте. Замкомбата увидел в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие. Во время проверки оказалось, что это был игрушечный автомат, которым играл сын водителя.

В Харькове замкомбата спецназа принял игрушечный автомат за настоящий

В Харькове замкомбата спецназа принял игрушечный автомат за настоящий

Коллаж

"Проверкой установлено, что мужчина в штатском, который вызвал патрульных, является действующим сотрудником полиции и занимает должность заместителя командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области", – подтвердила пресс-служба.

В полиции сообщили, что по данному факту будет проведено служебное расследование. В случае доказательства вины спецназовца, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

В Харькове замкомбат спецназа устроил скандал из-за игрушечного автомата

hk.npu.gov.ua

Telegram-канал "Харьков 1654" написал, что полицейского зовут Виталий Лисинский. Он, по данным в сети, становился участником конфликтов и ранее.

В Харькове замкомбат спецназа устроил скандал из-за игрушечного автомата

Соцсети

В Харькове замкомбат спецназа устроил скандал из-за игрушечного автомата

Соцсети

Больше всего удивляет поведение неадеквата Лисинского Виталия Витальевича , в машине находился ребёнок 4 лет, который игрался детским автоматом, но он с чего-то решил что мы решили расстрелять людей🤔 ПОЛИЦЕЙСКИЙ не может отличить автоматическое оружие от детской игрушки!!! Абсолютно не компетентный сотрудник, который уже не раз показывал свой непрофисианализм!

Публикация от Эдуард (@deuchik)

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове уроженец республики Гана побил полицейского веткой от дерева из-за того, что ему сделали замечание об отсутствии защитной маски.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Харьков
Теги
видео фотографии оружие Национальная полиция Украины скандалы
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