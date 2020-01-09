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9 января • обновлено в 10:13
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В Харькове заключенные колонии готовили бунт: введен режим ЧП

1.2т
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Заключенные Алексеевской исправительной колонии № 25, Харьков готовили бунт.

В связи с чем в тюрьме ввели режим особых условий, сообщает пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Группа осужденных в ближайшее время планировали осуществить мероприятия, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета на свободе, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций", – говорится в сообщении.

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Также в колонии провели обыск, в ходе которого изъяли ряд запрещенных предметов, среди которых три мобильных телефона.

Во время обыска некоторые заключенные оказывали физическое сопротивление, поэтому их на время заковали в наручники. После их осмотрели врачи, состояние здоровья –удовлетворительное.

На время особого режима в колонии усилили охрану и надзор за осужденными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Тег
тюрьма
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фил филька
фил филька
дайте шарию построить нормальные тюрьмы)
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