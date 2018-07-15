В Харькове задержали водителя, убившего младенца

Сотрудники полиции города Харькова задержали 28-летнего водителя автомобиля ВАЗ, который на смерть сбил пятимесячного младенца в коляске.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, сообщается в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что на данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Как писал OBOZREVATEL, 14 июля на проспекте Гагарина в Харькове водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, и выехал на тротуар, где сбил коляску и мать ребенка.

В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.