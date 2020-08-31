В Харькове задержали банду вымогателей, которые угрожали убить ребенка
В Харькове правоохранители задержали банду злоумышленников, которые вымогали у местного жителя $100 тысяч, угрожая убить его ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 31 августа. К правоохранителям за помощью обратился харьковчанин.
Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семье, требовали возвращения $100 тысяч.
"Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока ему не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае не уплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего", – сказано в сообщении.
Как уточнил в Facebook пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, потерпевший занимается профессиональной медицинской практикой в сфере пластической хирургии. Информацию о материальном состоянии врача, состав его семьи и адрес проживания вымогатели узнали от знакомого "жертвы", который также планировал нажиться на этом преступлении.
Во время досудебного расследования оперативники и следователи установили личности злоумышленников. Ими оказались четыре жители Харькова в возрасте от 27 до 48 лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, который в "помощники" также взял свою сожительницу.
В субботу, 29 августа, полицейские при поддержке спецназа задержали организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств – $35 тысяч.
По месту жительства задержали еще двух участников группировки. Все им сообщили о подозрении по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины).
В ходе следствия проверят причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию вымогателей, которые похищали людей в Украине и требовали от них возвращения несуществующих долгов.