В Харькове задержали банду вымогателей, которые угрожали убить ребенка

В Харькове правоохранители задержали банду злоумышленников, которые вымогали у местного жителя $100 тысяч, угрожая убить его ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 31 августа. К правоохранителям за помощью обратился харьковчанин.

Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семье, требовали возвращения $100 тысяч.

"Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока ему не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае не уплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего", – сказано в сообщении.

Как уточнил в Facebook пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, потерпевший занимается профессиональной медицинской практикой в сфере пластической хирургии. Информацию о материальном состоянии врача, состав его семьи и адрес проживания вымогатели узнали от знакомого "жертвы", который также планировал нажиться на этом преступлении.

Во время досудебного расследования оперативники и следователи установили личности злоумышленников. Ими оказались четыре жители Харькова в возрасте от 27 до 48 лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, который в "помощники" также взял свою сожительницу.

В субботу, 29 августа, полицейские при поддержке спецназа задержали организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств – $35 тысяч.

По месту жительства задержали еще двух участников группировки. Все им сообщили о подозрении по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины).

В ходе следствия проверят причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Харькове задержали группу вымогателей. Пресс-служба Нацполиции

Злоумышленники требовали у харьковчанина $100 тысяч. Пресс-служба Нацполиции

Правоохранители задержали организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств. Facebook Владислава Абдула

Жертвой вымогателей стал пластический хирург. Facebook Владислава Абдула

О материальном состоянии врача злоумышленники узнали от его знакомого. Facebook Владислава Абдула

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию вымогателей, которые похищали людей в Украине и требовали от них возвращения несуществующих долгов.

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