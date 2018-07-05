В Харькове взорвали машину директора фармфабрики

В Харькове взорвали машину директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского.

По данным местного портала Depo, это случилось 5 июля, около 19:00 на улице Гризодубовой, недалеко от дома, где проживает владелец машины.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что в результате подрыва пострадали сам директор фабрики и два его телохранителя. Все трое получили легкие телесные повреждения.

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Однако, пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. 5 июля 2018 в 18-20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной милиции. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля "Ауди", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Черкассах взорвали авто бизнесмена, который конкурировал с некоторыми известными депутатами от "Батьківщини". К нему неоднократно наведывались молодчики из ОПГ "Пруд" с угрозами.

Предприниматель погиб в результате происшествия. После взрыва транспорт проехал еще 50 метров.