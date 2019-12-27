"Убили еще несколько раз": в Харькове взбунтовались против обмена убийц Дани Дидыка

Журналист Руслан Горовой возмутился из-за планов включить организаторов теракта в Харькове в феврале 2015 года в списки на обмен пленными. Он напомнил, что в результате того страшного преступления погиб юный патриот Даня Дидык.

На своей странице в Facebook журналист написал резкий пост-обращение, в котором осудил попытки освободить убийц от справедливого наказания.

"Каждый день в плену – это страшное испытание. В этом нет сомнения. Так же страшно знать, что ты умираешь и следующий день уже не увидишь. Каждая жизнь уникальна. За каждую надо бороться, защищать. Жизнь Дани Дидыка была крайне короткой. Страшно короткой. Но вся она было пропитана Украиной", – отметил журналист.

"Он ходил на проукраинские митинги во времена, когда большая часть харьковчан, которые теперь рассказывают о патриотизме, сидела, как мыши, по домам. Он хотел жить в независимом государстве, а не в колонии. В государстве с собственным флагом, гимном, и собственными, а не навязанными оккупантами героями. За это его и убили. А после смерти страна, которую он обожал, убила его еще несколько раз", – добавил Горовой.

Он напомнил о скандале с отказом местных властей и педагогического коллектива во главе с пророссийской директрисой присвоить 11 школе Харькова имя Даниила Дидыка. Вторым вопиющим доказательством несправедливости журналист назвал возможность включить террористов в обменные списки.

Даня Дидык

"Его убийц беззубое "временное правительство" отдает врагу, оставляя без наказания. Годы борьбы, куча заседаний, на которые забило общество и ходил только Данин папа и родственники других погибших, куча оскорблений со стороны задержанных и пренебрежение к стране. И все это, а главное отобранные жизни, прощаются уродам, и их отправляют под бой курантов есть оливье в Московию", – написал Горовой.

Подытоживая, он добавил, что считает такой обмен исключительно попыткой власти заработать себе балы к рейтингу, а не переживанием за судьбы пленных и всех украинских патриотов.

"Это первый в моей жизни новый год, который я буду встречать с чувством страшного стыда за мою страну. И очень хорошо понимаю тех, кто испытывал подобное сто лет назад", – резюмировал журналист.

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