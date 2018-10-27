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В Харькове вспыхнуло общежитие: пострадали 6 студентов. Фото и видео с места ЧП

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Рано утром 27 октября в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники вспыхнул пожар.

В результате пострадали шесть студентов. Из-за сильного задымления пришлось срочно эвакуировать жильцов верхних этажей, сообщает пресс-служба ГУ ГоСЧС в Харьковской области. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

С диагнозом незначительное отравление угарным газом пострадавшие были доставлены в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования.

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Как выяснилось, в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горели домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Студенты пытались самостоятельно потушить огонь, еще до прибытия спасательных подразделений.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

В Харькове вспыхнуло общежитие: пострадали 6 студентов. Фото и видео с места ЧП
В Харькове вспыхнуло общежитие: пострадали 6 студентов. Фото и видео с места ЧП
В Харькове вспыхнуло общежитие: пострадали 6 студентов. Фото и видео с места ЧП
В Харькове вспыхнуло общежитие: пострадали 6 студентов. Фото и видео с места ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Жилянской произошел пожар в помещении электротехнического завода "Транссигнал", в котором может находится новый телеканал внефракционного нардепа Евгения Мураева.

Место
УкраинаХарьков
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