В Харькове вспыхнуло общежитие: пострадали 6 студентов. Фото и видео с места ЧП

Рано утром 27 октября в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники вспыхнул пожар.

В результате пострадали шесть студентов. Из-за сильного задымления пришлось срочно эвакуировать жильцов верхних этажей, сообщает пресс-служба ГУ ГоСЧС в Харьковской области. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

С диагнозом незначительное отравление угарным газом пострадавшие были доставлены в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования.

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Как выяснилось, в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горели домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Студенты пытались самостоятельно потушить огонь, еще до прибытия спасательных подразделений.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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