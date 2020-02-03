В Харькове столкнулись 8 авто: детали и фото страшного ДТП

В понедельник, 3 февраля, в Харькове возле здания Южного железнодорожного вокзала столкнулись сразу 8 авто.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Авария произошла около 17:30 на улице Полтавский Шлях в районе дома №56. Во время разворота автомобиля "Volkswagen Golf" водитель не учел обстановки на дороге и стал причиной аварии. В результате ДТП никто не пострадал.

В Харькове возле ЮЖД столкнулись 8 авто

В Харькове возле ЮЖД столкнулись 8 авто

В Харькове возле ЮЖД столкнулись 8 авто

"По предварительной информации водитель, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с другими авто: "BMW 535", "Nissan", "Mitsubishi", "Hyundai", "Toyota", "BMW" и автомобилем "Bogdan", – рассказали в полиции.

На водителя "Volkswagen Golf" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материал будет передан в суд.

В Харькове возле ЮЖД столкнулись 8 авто Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

В Харькове возле ЮЖД столкнулись 8 авто Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

В Харькове возле ЮЖД столкнулись 8 авто Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

В Харькове возле ЮЖД столкнулись 8 авто Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове пьяный водитель протаранил три авто на месте ДТП, куда прибыли медики "скорой помощи". Одного из врачей сбили.

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