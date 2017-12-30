В Харькове на почте захватили заложников: все подробности

В Харькове неизвестный взял заложников в почтовом отделении на ул. Матюшенко. (Чтобы посмотреть видео с места событий, доскрольте до конца страницы).

Об этом сообщает "УП".

Спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало рассказал, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил он.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

УП

УП

УП

УП

УП

По словам свидетелей, участок улицы Шевченко возле дома №165 перекрыт, остановлено также движение трамваев, передает NewsRoom.

По предварительным данным от силовиков, в здание зашел мужчина то ли с ножом, то ли с огнестрельным оружием и закрылся внутри. Подробности ситуации сейчас выясняются.

Как сообщал "Обозреватель", 20 декабря в Харькове неизвестные подожгли машину мужа судьи Светланы Муратовой, которая ведет дело Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в деле о смертельном ДТП на улице Сумской. В ДПТ погибли 6 человек.