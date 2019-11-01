Катались на краденой Mazda: в харьковской полиции наказали копов за выходку с авто

Двоих полицейских из Харькова Артема и Виталия Герасимовых, которые ездили на работу на украденном у жителя Киева автомобиле Mazda, уволили из лав полиции за нарушение служебной дисциплины.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области. Также поплатился местом и руководитель территориального подразделения, в подчинении которого находился один из подозреваемых.

Отмечается, что после заявление владельца машины, о том, что именно харьковские полицейские использовали похищенное транспортное средство, руководство областной полиции назначило служебное расследование.

В Харькове наказали копов за езду на краденой Mazda

"В результате, согласно приказу ГУНП в Харьковской области, двое полицейских уволены из рядов полиции, руководитель городского отдела полиции – с занимаемой должности", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянин Максим Шварко узнал, что на его авто около месяца полицейские ездили на работу. Все подробности о громком скандале читайте в нашем эксклюзиве.

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