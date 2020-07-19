В Харькове устроили стрельбу: двое мужчин получили серьезные ранения

Кирилл Лютый Расследования 20:00, 19.07.2020

В Основянском районе Харькова в результате стрельбы получили ранения грудной клетки двое мужчин 27 и 27 лет.

Как сказано в сообщении областного Главного управления Национальной полиции, пострадавших доставили в больницу. Инцидент произошел в переулке Костюринский.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Бердянске пьяный бывший участник АТО стрелял в сторону детей, которые играли во дворе, из травматического пистолета. При задержании у него обнаружили целый арсенал оружия.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

На самом популярном пляже Одессы 12-летний мальчик погиб, сорвавшись с обрыва

Под Мукачево грузовик раздавил Mazda, погиб тренер с детьми. Видео с места ДТП

Тищенко после поражения от Верещук будет баллотироваться в мэры Одессы, – СМИ

Аппараты ИВЛ делают тяжелым больным еще хуже, – врач, который борется с COVID-19 в Ужгороде

Евгений Киселев: Политика и грамматика – в Украине или на Украине? УкрАинский или УкраИнский?