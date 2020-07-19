В Харькове устроили стрельбу: двое мужчин получили серьезные ранения

В Основянском районе Харькова в результате стрельбы получили ранения грудной клетки двое мужчин 27 и 27 лет.

Как сказано в сообщении областного Главного управления Национальной полиции, пострадавших доставили в больницу. Инцидент произошел в переулке Костюринский.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Бердянске пьяный бывший участник АТО стрелял в сторону детей, которые играли во дворе, из травматического пистолета. При задержании у него обнаружили целый арсенал оружия.