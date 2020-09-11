В Харькове убыточное КП приобрело iPhone за 25 тысяч: чиновники оправдались

В Харькове КП "Горэлектротранссервис", которое занимается обслуживанием наземного электротранспорта, приобрело телефон одной из последних моделей от Apple – iPhone 11256 Purple Dual Sim за более 25 тысяч гривен.

Закупку гаджета провели через тендер на Prozorro, сообщили представители ОО "Харьковский антикоррупционный центр" в Facebook. По их словам, коммунальное предприятие убыточное, в частности, в первом полугодии 2020-го имело в "минусе" 64,3млн грн.

В то же время директор КП Владислав Васенко заверил, что iPhone по цене 25 860 грн решили купить для бухгалтера, а именно такую модель якобы выбрали потому, что другие со схожими параметрами стоят не намного дешевле.

"Знаете, как-то для главного бухгалтера, который постоянно работает с банками, документами, онлайн, пересылает таблицы, это именно то, что нужно. И предприятие с оборотом, где только фонд заработной платы примерно 13 млн грн в месяц, наверное, может себе один раз купить качественный телефон главному бухгалтеру", – сказал он в комментарии "Суспільному".

Чиновник аргументировал закупку iPhone тем, что в сегодняшней жизни – "это как ручки и карандаши". Кроме того, по его словам, предприятие покупает и более дорогую технику.

"Думаете, коммунальное предприятие – это что? Дикие люди с лопатами и в телогрейках? Это люди, которые проектирует и строят системы, которые живут в современном мире. Мы же покупаем не потому, что это последняя модель, а потому что есть те параметры, которые нужны. Посмотрите, какие компьютеры мы покупаем в центр управления светофорным движением. Вы будете в шоке! Они стоят более 100 тысяч гривен. И это только системный блок", – объяснил Васенко.

Относительно убыточности предприятия, как отмечали харьковские антикоррупционеры, директор КП заявил, что прибыльным оно и не может быть. По его словам, в КП нет доходной части как таковой, а только расходы.

"Мы удерживаем трамвайные пути, поэтому если у меня появится прибыль, значит, у меня ошибся главный бухгалтер", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" объявила о проведении трех тендеров на закупку бытовой техники на сумму 870 тысяч гривен. При этом известно, что убытки ведомства из-за карантина по итогам первого квартала достигли 7 миллиардов гривен.

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