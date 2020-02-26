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26 февраля • обновлено в 15:15
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В Харькове сожгли машину известному активисту. Фото

2.7т
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В Слободском районе Харькова ночью в среду, 26 февраля сгорел автомобиль Volkswagen Passat, принадлежавший местному активисту Вячеславу Ряднову.

Об этом сообщили очевидцы на странице "Солнцеликий Харьков" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области подтвердили информацию о ЧП. По данным спасателей, информация о возгорании на бульваре Жасминовом, 20 поступила к ним в 02:42, на место проишествия выехали два экипажа пожарных.

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

Facebook "Солнцеликий Харьков"

К моменту их прибытия горела задняя часть авто, а соседняя машина была облита неизвестным веществом, но не вспыхнула. В 02:50 бойцы ГСЧС остановили распространение огня, а в 03:37 полностью потушили его. По предварительной информации, причиной случившегося стал умышленный поджог.

Рядом с транспортным средством полицейские обнаружили пластиковые бутылки с характерным запахом бензина.

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

Facebook "Солнцеликий Харьков"

Как сообщил пострадавший, ночью он проснулся от резкого света и шума. Подойдя к окну, увидел двух мужчин в темной одежде, которые обливали его автомобиль неизвестным веществом. Мужчина испугал последних и они побежали в неизвестном направлении.

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

Нацполиция

Как уточняет NewsRoom, автомобиль принадлежал Ряднову, который возглавляет общественную организацию "Мы – харьковчане". Ранее он также входил в состав правозащитной группы "Опора Слобожанщины". Более того, организация POTON опубликовала видео, в котором связывает сожжение машины Ряднова с расследованием дела против скандального экс-руководителя лесхоза на Харьковщине Виктора Сысы.

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

В Харькове сожгли авто активиста Вячеслава Ряднова

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ночь на 30 января во Львове подожгли авто журналистки Галины Терещук.

6 января стало известно о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Им оказался студент, гражданин Молдовы.

Заказчиком поджога оказался житель Львова, ранее судим, известен в уголовном мире по контрабандным схемам и хищению топлива со Львовской железной дороги.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Харьков
Теги
активисты пожар
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
По подчерку .это тоже активисты. )))
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Обломов Гоша, нет. Это самые активные активисты. Это же сколько труда, смелости и полного отсутствия чего-то под кастрюлей надо чтобы гадить своим же?
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