В Харькове сообщили о захвате заложников: подробности фейкового ЧП

Марина Лисничук Расследования 14:02, 22.07.2020 Обновлено: 14:28, 22.07.2020

В Харькове в полицию поступило сообщение о якобы захвате заложников в доме по улице Бондаренковская, 22.

По указанному адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа. Об этом сообщила полиция Харькова на странице в Facebook, добавив вскоре, что информация оказалась фейком.

"На Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и вроде как взял людей в заложники. Угрожает все взорвать", – заявили со своей стороны местные Telegram-каналы.

Сообщение полиции
(Facebook Полиция Харьковской области)

Позже в сети появились данные, что человеком, который "захватил" дом, оказался "просто сумасшедший" без оружия – "он зашел в пустое здание и решил его захватить".

Место фейкового ЧП
(Скриншот карты)

Соответствующую информацию о захвате, заложниках и взрывах также опровергли правоохранители.

Дом по адресу Бондаренковская, 22 в Харькове
(Скриншот карты)

"Харьковская полиция проверила сообщение о захвате заложников. По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете", – подчеркнули в полиции Харькова.

Опровержение полицией захвата заложников в Харькове
(Facebook Полиция Харьковской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Луцка 21 июля Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош) взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.

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