В Харькове сообщили о захвате заложников
В Харькове в полицию поступило сообщение о якобы захвате заложников в одном из помещений по улице Бондаренковская, 22.
По указанному адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа. Об этом сообщила полиция Харькова на странице в Facebook.
"На Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и вроде как взял людей в заложники. Угрожает все взорвать", – пишут со своей стороны местные Telegram-каналы.
В Харькове сообщили о захвате заложников
При этом в сети появилась информация, что "захватчиком" оказался "просто сумасшедший" без оружия – он зашел в пустое здание и решил его захватить
В Харькове сообщили о захвате заложников
Новость дополняется...
Поделиться в Facebook