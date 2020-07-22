В Харькове в полицию поступило сообщение о якобы захвате заложников в одном из помещений по улице Бондаренковская, 22.

По указанному адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа. Об этом сообщила полиция Харькова на странице в Facebook.

"На Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и вроде как взял людей в заложники. Угрожает все взорвать", – пишут со своей стороны местные Telegram-каналы.

В Харькове сообщили о захвате заложников

При этом в сети появилась информация, что "захватчиком" оказался "просто сумасшедший" без оружия – он зашел в пустое здание и решил его захватить

В Харькове сообщили о захвате заложников

Новость дополняется...