В Харькове "скорая" с беременной попала в лобовое ДТП: авто загорелось. Фото и видео

В ночь на 14 сентября в Харькове на улице Тюринской произошла авария с участием машины скорой помощи и автомобиля KIA.

Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась со "скорой", которая везла беременную женщину в больницу, сообщает "Харьков 1654" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После лобового столкновения KIA загорелась. На место ДТП прибыли чрезвычайники и потушили пожар.

Бригаду медиков и пациентку госпитализировали в областную больницу. Водитель и пассажир легковушки получили повреждения легкой степени тяжести.

Причина столкновения не уточняется.

ДТП в Харькове со "скорой". "Харьков 1654" в Telegram

Легковушка вылетела на встречную полосу. "Харьков 1654" в Telegram

После столкновения KIA загорелась. "Харьков 1654" в Telegram

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