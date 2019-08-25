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В Харькове рухнул мост: полиция завела дело

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Национальная полиция открыла уголовное производство по факту обрушения автомобильного моста в Харькове.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области. Правоохранители причиной происшествия считают служебную халатность и нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции.

"По факту обрушения моста открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367(служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Полиция завела дело по рухнувшему мосту в Харькове

Полиция завела дело по рухнувшему мосту в Харькове

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Не выдержал: названа причина обрушение моста в Харькове

Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин. В результате аварии никто не пострадал.

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Место
Украина Харьков
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Н Олег
Н Олег
хотят всё свалить на шофёра ... после 10-го ... 20-го "усталого" xox'лы всё же догадаются, шо дело было не в шофёре...
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