В Харькове торговали паспортами Украины: СБУ разоблачила группировку

Расследования 19:07, 17.07.2020

В Харькове разоблачили преступную группу, члены которой изготавливали и продавали поддельные украинские паспорта и официальные документы представительств иностранных государств.

Противоправную деятельность жителей Харькова пресекли контрразведчики Службы безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и представительств других стран, оборудование для изготовления фальшивых документов.

Изъятые печати.
ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Изъятые печати.
ssu.gov.ua
Фальшивые паспорта граждан Украины.
ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине задержали серийную мошенницу, которая предлагала пенсионерам обменять деньги на купюры нового образца.

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