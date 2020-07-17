МоваЯзык

Топ-темы:

В Харькове торговали паспортами Украины: СБУ разоблачила группировку

Расследования
1,5 т.
В Харькове преступники продавали фальшивые документы

В Харькове преступники продавали фальшивые документы. ssu.gov.ua

В Харькове разоблачили преступную группу, члены которой изготавливали и продавали поддельные украинские паспорта и официальные документы представительств иностранных государств.

Противоправную деятельность жителей Харькова пресекли контрразведчики Службы безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и представительств других стран, оборудование для изготовления фальшивых документов.

Изъятые печати.

Изъятые печати. ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Изъятые печати.

Изъятые печати. ssu.gov.ua

Фальшивые паспорта граждан Украины.

Фальшивые паспорта граждан Украины. ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине задержали серийную мошенницу, которая предлагала пенсионерам обменять деньги на купюры нового образца.

УкраинаХарьковКриминалСлужба безопасности Украиныпаспорт
Поделиться в Facebook
  2. Расследования