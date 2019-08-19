"Прославляет "русский мир" и "Гиви": в Харькове разгорелся сепаратистский скандал

В Харьковском институте танковых войск до сих пор преподает ярый сторонник "русского мира" и оккупантов полковник запаса Геннадий Бондарев.

Как сообщается на странице сообщества "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook, он является преподавателем кафедры тактико-специальных дисциплин, доцент кафедры (ранее преподаватель психологии на кафедре офицеров запаса).

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники", он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается российскими военными и представителями террористических организаций "Л/ДНР". Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.

Геннадий Бондарев Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Геннадий Бондарев Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

"Анализируя его страницу, можно ужаснуться, что этот человек в течение этих лет вкладывал в мозги будущего украинской армии, будущих защитников Украины как преподаватель психологии, а в дальнейшем преподаватель общевойсковых дисциплин. К сожалению, информационная гигиена оставляет желать лучшего, должен быть более тщательный контроль в ВСУ и наказание за такие действия. Но именно благодаря социальным сетям мы можем наблюдать, как за личинами праведников скрываются самые настоящие враги", – отмечают авторы досье на пособника российских оккупантов.

В посте призывают отреагировать на скандал руководство Харьковского института танковых войск в лице полковника Александра Серпухова, ученого совета вуза, а также командование Сухопутных войск, Генштаб и Минобороны Украины.

"Из легендарного Харьковского танкового был выпущен не один Герой Украины, сотни орденоносцев и офицеров, отмеченных государственными наградами, десятки офицеров отдали свои жизни за Украину, и мы надеемся, что не дадим опорочить их героические поступки одним из случаев обычного малоросса или сторонника врагов", – подчеркивают активисты.

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Бондарев скорбит по ликвидированному "Гиви" Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Страница Бондарева в Facebook Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Бондарев восхищается оккупантами Украины Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Бондарев демонстрирует в сети украинофобию Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Российская пропаганда на странице преподавателя ХИТВ Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Бондарев - ярый фанат скандального Шария Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Страница Бондарева в "Одноклассниках" Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пропаганда Кремля на странице Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Бондарев возвеличивает российских оккупантов Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Антиукраинские посты преподавателя ХИТВ Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

В соцсетях Бондарев прославляет террористов Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Пророссийские посты Бондарева Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что сын бывшего командира батальона и начальника факультета ХИТВ Юрия Дрючина, Александр Дрючин, предал присягу ВСУ и перешел воевать на сторону России.

Что касается Дрючина-старшего, то он до сих пор является ярым сторонником "русского мира", о чем свидетельствуют его посты в соцсетях. При этом он продолжает службу в ВСУ.

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