В Харькове пьяный водитель угробил Porsche об бетонную клумбу. Фото и видео

В центре Харькова водитель Porsche Cayenne буквально вылетел на бетонный забор с клумбой, разгромив его и авто. По словам очевидцев, мужчина за рулем был очень пьяным.

ДТП случилась в ночь на 3 сентября на проспекте Независимости, 8, сообщили в местном Telegram-канале "Х Салотовка" (чтобы посмотреть фото и виде, докролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель не справился с управлением и врезался в каменную ограду, расположенную у входа в гостиницу "Харьков". После он снял номера с авто и убежал на скамейку недалеко от места инцидента.

Водитель Porsche Cayenne вылетел на бетонный забор с клумбой в центре Харькова

Очевидцы говорят, что помимо пьяного водителя в авто были еще и пассажиры.Предварительно, в аварии никто не пострадал, детали происшествия устанавливает полиция.

В результате ДТП были разгромлены бетонный забор и иномарка

"Водитель был пьян и на полной скорости влетел в ограждение... Трое парней, быстро сняли номера и пытались сбежать, но вроде бы их задержали", – говорится в сообщении харьковского паблика.

По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян

Также очевидцы добавляют, что на месте ДТП правоохранители остановили автомобиль, который проехал по камням, разбросанным на дороге после аварии. За его рулем якобы тоже был пьяный водитель.

Предварительно, в аварии в центре Харькова никто не пострадал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове утром 11 августа произошла серьезная авария с участием автомобиля Lanos и скорой. Водитель легковушки получил переломы и многочисленные ушибы.

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