В Харькове пьяный водитель разбил шесть авто: фото и видео страшной аварии

В Харькове на Журавлевке в субботу, 23 ноября, произошло масштабное ДТП.

Как передают местные телеграм-каналы, пьяный водитель на Skoda разгромил шесть автомобилей.

"Первой досталось BMW. В Audi находился ребёнок, но благодаря детскому креслу он не пострадал", - сказано в сообщении.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове на Сумской произошло новое "мажорное" ДТП. Audi TT сбил на тротуаре четверых человек.

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