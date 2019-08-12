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В Харькове произошло жесткое ДТП с полицией: есть пострадавшие

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Двое сотрудников патрульной полиции Харьковской области попали в больницу из-за травм, полученных в результате ДТП. Его виновником был водитель, нарушивший правила движения.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковщины, это произошло 11 августа около 22:40 на проспекте Науки в Шевченковском районе Харькова.

Установлено, что во время дежурства работник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Сайт Национальной полиции

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"Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены", – говорится в сообщении.

ДТП, в котором пострадали полицейские

ДТП, в котором пострадали полицейские

Сайт Национальной полиции

Что касается водителя автомобиля Opel Astra, то он от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался. Информация о нарушении зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Авто нарушителя

Авто нарушителя

Сайт Национальной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 10 августа в Днепре столкнулись грузовик и карета скорой помощи. Из-за сильного удара машину медиков перевернуло и отбросило на обочину.

По информации полиции, ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Днепре произошло из-за того, что водитель первого авто не пропустил медиков, ехавших с включенной сиреной.

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Место
Украина Харьков
Теги
ДТП Национальная полиция Украины
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