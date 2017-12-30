УкрEngРус

В Харькове произошло ужасное ДТП: есть погибшие

2.2тЧитать новость на украинском

30 декабря в Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Харьковской области.

"30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем "ВАЗ", - рассказали в полиции.

В результате аварии 53-летний водитель и 2 пассажира "ВАЗ" от полученных повреждений погибли на месте.

Новости
Харьков забыли? На Сумщине пьяный водитель протаранил толпу людей

Водитель и пассажир BMW с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - написано в сообщении.

Полицейские устанавливают личность пассажира BMW и одного из погибших пассажиров "ВАЗ", а также все обстоятельства совершения ДТП.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Харькове на Кольцевой дороге произошло страшное ДТП с жертвами.

Место
УкраинаХарьков
Объект
ДТП
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости