В Харькове произошло ужасное ДТП: есть погибшие

30 декабря в Харькове на окружной дороге произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Харьковской области.

"30 декабря около 1:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем "ВАЗ", - рассказали в полиции.

В результате аварии 53-летний водитель и 2 пассажира "ВАЗ" от полученных повреждений погибли на месте.

Водитель и пассажир BMW с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - написано в сообщении.

Полицейские устанавливают личность пассажира BMW и одного из погибших пассажиров "ВАЗ", а также все обстоятельства совершения ДТП.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Харькове на Кольцевой дороге произошло страшное ДТП с жертвами.