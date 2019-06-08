В Харькове произошла массовая бойня с "Нацкорпусом" и ветеранами АТО: много пострадавших

В Харькове в пятницу, 7 июня, произошли массовые столкновения на территории торгового центра "Барабашово". В результате пострадали минимум восемь человек.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Известно, что среди травмированных – оператор местной службы теленовостей "Вести" Вадим Макарюк (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации", – сообщила "Интерфакс-Украина" журналист "Вестей" Анна Черненко.

Правоохранители на месте инцидента Скрин видео

По данным полиции, в 19:20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что группа неизвестных в составе 50 человек "зашла на территорию рынка, чтобы решить спор имущественного характера с предпринимателями".

"В результате переговоры перешли в конфликт", – написала пресс-служба правоохранителей.

Руководство ТРЦ сообщало, что представители "Нацкорпуса" захватили магазин, вынесли из него вещи и перекрыли вход. Предприниматель, ветеран АТО, позвал на помощь ветеранские организации и завязалась потасовка.

"Магазин захватили... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители "Нацкорпуса" не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход.

Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от "Нацкорпуса", представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", – сказано в сообщении пресс-службы "Барабашово".

Место инцидента

Место инцидента

На место столкновений были отправлены усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции из охраны общественного порядка ТОР.

Позднее два десятка человек перекрыли движение транспорта в районе ТЦ и установили палатку. Полицейские (10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции) в свою очередь, по состоянию на 8 июня, обеспечивают охрану общественного порядка.

Место инцидента

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) УК.

Кроме того, по заявлению одного из пострадавших открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой. Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", – сказано в сообщении полиции.

Травмированный оператор Соцсети

Травмированный оператор Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве под зданием Конституционного суда 14 мая подрались симпатики партий "Свобода" и "Нацкорпус" с одной стороны и "Блока Петра Порошенко – Солидарность" с другой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!