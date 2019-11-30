В Харькове прогремел мощный взрыв: много жертв. Фото

В субботу, 30 ноября, в Харькове прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает ГУ НПУ в области, взрыв произошел в гаражном кооперативе по улице Зеленодольского. Жертвами оказались три харьковчанина 36, 24 и 21 года.

Предварительно установлено, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля. Произошел пожар гаража, где стоял "ВАЗ 2108". В результате возгорания взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара спасатели под завалами обнаружили три обгоревших тела.

Полиция внесла данные о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября в Харькове взорвалась машина, в которой находился человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся