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1 декабря • обновлено в 06:21
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В Харькове прогремел мощный взрыв: много жертв. Фото

37.7т
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В субботу, 30 ноября, в Харькове прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает ГУ НПУ в области, взрыв произошел в гаражном кооперативе по улице Зеленодольского. Жертвами оказались три харьковчанина 36, 24 и 21 года.

Предварительно установлено, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля. Произошел пожар гаража, где стоял "ВАЗ 2108". В результате возгорания взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара спасатели под завалами обнаружили три обгоревших тела.

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Полиция внесла данные о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября в Харькове взорвалась машина, в которой находился человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Теги
взрыв полиция
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Да в этом "гаражном кооперативе " давно хволонтёры всякие собирались и трахались мжду собой! Их постоянно на районе пысдили, видимо мало! Правосеки в 2014-м тоже мало огребли.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Великий Кормчий, мычи, бык, мычи.
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2
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять от гранаты прикуривали?
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3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Kuksov Micha, это на росее так заведено. Тут не паРРаша, животное. Тут водки нет. Тут скота, типа тебя, также нет.
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Червоний Данило
Червоний Данило
гореть в аду всем установщикам ГБО!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Червоний Данило, ГБО - это Грабь Бухай Отдыхай
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