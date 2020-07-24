В Харькове преступники под видом СБУ терроризировали бизнесменов

В Харькове преступная банда под видом сотрудников Службы безопасности Украины терроризировала бизнесменов.

В пресс-службе СБУ сообщили, что преступники вымогали от предпринимателя 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро. По предварительным данным следствия, деньги с коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, которую организовал харьковчанин.

"Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из фигурантов. В случае отказа злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. При этом фигуранты действовали под видом якобы сотрудников СБУ", – говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства спецслужбы провели в Харькове и Киеве пять обысков по месту работы и жительства злоумышленников.

Следственные действия

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия.

СБУ провела обыск

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила бывшего директора предприятия концерна "Укроборонпром", который нанес государству ущерб почти 5 млн гривен.