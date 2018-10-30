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В Харькове повесилась школьница: жуткие подробности трагедии

13.4тЧитать материал на украинском

В Харькове школьница закончила жизнь самоубийством, повесившись на балконе. Тело девочки обнаружил ее отец.

Погибшей было 14 лет, сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области. О гибели подростка стало известно утром 29 октября.

"Правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались с родителями ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе училась хорошо. Никаких намерений закончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала", — пояснили полицейские.

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В Харькове повесилась школьница: жуткие подробности трагедии

Место происшествия

Пресс-служба Национальной полиции

Правоохранители квалифицировали смерть ребенка по статье 115 УК Украины (убийство) с пометкой "суицид".

В Харькове повесилась школьница: жуткие подробности трагедии

Место происшествия

Пресс-служба Национальной полиции

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября сразу пятеро украинских школьников совершили самоубийства. Все они прыгали вниз с мостов или верхних этажей жилых домов.

Место
УкраинаХарьков
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