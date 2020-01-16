В Харькове посреди улицы киллер застрелил директора похоронного бюро: фото и видео

В четверг, 16 января, в Харькове посреди улицы киллер застрелил директора одного из похоронных бюро.

Мужчина был ранен в живот и скончался на месте до приезда "скорой". Об этом сообщает местное издание SQ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Происшествие случилось на улице Танкопия. По словам очевидцев, в человека стреляли из пистолета с глушителем. Убийца сделал 5-6 выстрелов.

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"Мужчине было 48 лет. он подходил к подъезду и в него выстрелил неизвестный. Также были дырки от пуль на машине, которая стояла рядом", – сообщает 057.ua.

Соседи погибшего рассказали, что мужчина ни с кем не конфликтовал. У него остались жена и двое детей.

На месте происшествия работают правоохранители.

057.ua

057.ua

057.ua

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