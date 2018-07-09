В Харькове полиция издевалась над мужчиной: украинцы сказали, что делать с копами

Харьковские полицейские, которые в управлении жестоко избили мужчину, скорее всего не понесут наказание.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом OBOZREVATEL.

В голосовании приняли участие 6479 человек.

Согласно результатам, примерно одинаковое количество респондентов выступают за то, чтоб полицейских уволить (42%) или посадить в тюрьму (43%).

Каждый десятый (11%) считает, что копы не понесут наказание, а "крыша" замнет это дело.

И только 2% опрошенных считают, что избитый человек был сам виноват в агрессии полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, как харьковские полицейские жестоко избивают мужчину кулаками и ногами.