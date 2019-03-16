В Харькове полицейская насмерть сбила пенсионера на переходе: все подробности

В Харькове сотрудница полиции сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе, впоследствии от полученных травм он скончался.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области. "По данному факту руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка. Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях", – говорится в сообщении.

Установлено, что 42-летняя водитель автомобиля "Toyota" допустила наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Отмечается, что 14 марта мужчина скончался.

За рулем транспортного средства находилась работница отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области.

Патрульная машина после ДТП Автоцентр

По данному факту следователями были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве экс-полицейского Валерия Агаджанова, который виновен в ДТП с четырьмя погибшими, досрочно освободили из колонии.

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