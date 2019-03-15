В Харькове покупатель в супермаркете вскрыл себе вены. Фото и видео 18+

В Харькове посетитель супермаркета после конфликта с охранниками пытался покончить с собой, вскрыв вены.

Происшествие случилось в "АТБ-Маркете" на Александровском проспекте в Индустриальном районе города, передает АТН.

Очевидцы рассказали, что мужчина, будучи навеселе, с другом пришел в супермаркет. На кассе у него возник конфликт с двумя охранниками. В ходе словесной перепалки посетитель начал раздеваться, а после возле камер хранения вскрыл себе вены.

В супермаркет сразу же вызвали скорую помощь. До приезда медиков, друг горе-посетителя помог ему одеться и вывел на крыльцо магазина.

Сперва мужчина хотел отказаться от госпитализации, однако медики уговорили его на осмотр и увезли в больницу.

Как сообщили в полиции, по данному поводу обращений от граждан к ним не поступало.

В Харькове мужчина вскрыл себе вены Скриншот

В Харькове мужчина вскрыл себе вены Скриншот

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