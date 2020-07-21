В Харькове поймали сообщника луцкого террориста Максима Плохого

Террорист Максим Плохой (Кривош), который удерживал людей в центре Луцка в автобусе, имел сообщников в других городах, в частности Харькове.

Они задержаны, сообщил на брифинге 21 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает НВ. По месту обыску в Харькове были изъяты боеприпасы.

"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", – сказал Аваков.

Он назвал террориста "неуравновешенным человеком", который "придумал месть миру". По словам министра, сообщники разделяли взгляды Кривоша, ранее они отбывали наказания в местах лишения свободы.

"Это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме и нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни", – сказал глава МВД.

Харьковское издание NewsRoom сообщило, что пособнику луцкого террориста, предварительно, 43 года. Он харьковчанин. Задержание проводили полиция и СБУ.

По предварительной версии, перед событиями в Луцке Кривош отправил ему почтовую посылку. С ее помощью силовикам и удалось выйти на след возможного подельника. Во время обыска у него изъяли гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны.

Найденное у сообщника в Харькове оружие. NewsRoom

Как писал OBOZREVATEL, около 21:40 с захваченного террористом автобуса в Луцке вышли заложники. Спецназовцы положили на землю Кривоша и заломили ему руки. У злоумышленника было изъято огнестрельное оружие и гранаты.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к освобождению заложников.