В Харькове поймали мужчину, который подстрелил женщину в центре города

В субботу, 26 сентября, правоохранители в Харькове задержали мужчину, который днем ранее подстрелил в центре города женщину и ее ограбил.

Как сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области, полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска отработали территорию Шевченковского района и на улице 23 Августа задержали мужчину, похожего по описанию на налетчика. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ГУ Нацполиции в Харьковской области

ГУ Нацполиции в Харьковской области

ГУ Нацполиции в Харьковской области

Прессектретарь полиции уточнила, что мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 ("незаконное завладение транспортным средством") и ч. 4 ст. 187 ("разбой") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября, в Харькове неизвестный подстрелил женщину, забрал у нее деньги и угнал авто. Правоохранители ввели в городе план "Сирена". Спустя некоторое время машину нашли неподалеку, на улице Минской.