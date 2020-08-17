В Харькове поймали банду псевдополицейских: они работали на "уголовного авторитета". Фото и видео

Оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали банду, которая выдавала себя за полицейских и совершала преступления на территории Харькова.

Им инкриминируют незаконное лишение свободы людей, вымогательство выкупа за них и угрозы лишения свободы. Действовала группа под руководством одного из уголовных авторитетов, сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Полиция задержала банку псевдополицейских

Отмечается, что причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова 25-28 лет и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.

По месту жительства, в автомобилях и гаражах фигурантов были проведены обыски, во время которых правоохранители обнаружили и изъяли наркотики, оргтехнику и мобильные телефоны.

У "уголовного авторитета" нашли наркотики: героин, марихуану, "шишки" и "грибы", а также холодное и огнестрельное оружие и наличные в разной валюте.

Курировал задержанных "уголовный авторитет"

Кроме того, удалось освободить из плена мужчину, которого незаконно удерживали с целью эксплуатации.

Пятерым фигурантам сообщили о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) УК. Готовится подозрение по ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) и ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий) УК.

58-летнему "авторитету" сообщили о подозрении по ст.149 (торговля людьми или другая незаконная сделка в отношении человека) УК.

Среди задержанных оказался действующий правоохранитель

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе под домашний арест отпустили подозреваемого лидера банды Магомеда Айдамирова, обвиняемого в похищениях людей и вымогательстве денег за их освобождение.