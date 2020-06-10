В Харькове поймали агента армии России: фото шпиона

В Харькове разоблачили и задержали шпиона с украинским гражданством, который работал на российских оккупантов.

Поймать сообщника захватчиков удалось контрразведке Службы безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства. По их данным, злоумышленник был завербован 74-м разведывательным центром Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации при выезде в страну-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Задержание российского шпиона в Харькове Сайт СБУ

"Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом о воинских частях, дислоцирующихся в Харьковской области. В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом о ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

Задержание российского шпиона в Харькове Сайт СБУ

Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа "секретно". В ходе задержания и обыска были изъяты носители информации со сведениями с ограниченным доступом.

Сейчас задержанному сообщнику оккупантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание российского шпиона в Харькове Сайт СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в Харьковской области контрразведчики задержали террориста "ДНР". Он нелегально проник на Слобажанщину, чтобы навестить родственников. Боевик входил в состав так называемого "1 АК ДНР" как член танкового экипажа.