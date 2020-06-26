В Харькове подполковник полиции убегал от копов, выбрасывая деньги из машины: дело передали в суд

В Харькове будут судить полицейского, который после получения взятки выбросил деньги и пытался убежать.

Харьковская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции, подозреваемого в получении 1,5 тысячи долларов взятки.

Об этом сообщает сайт прокуратуры Харьковской области. Злоумышленника обвинили по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

В ходе расследования установили, что 20 января частный предприниматель передал полицейскому 1500 долларов США, чтобы тот "закрыл глаза" на самовольный захват земельного участка и возведение незаконной пристройки для расширения площади кафе.

По данным прокуратуры, события происходили возле магазина на площади Конституции.

"Получив взятку в салоне своего авто, подполковник пытался покинуть место события, но был заблокирован оперативными сотрудниками, он заехал на тротуар и мимо пешеходов поехал к центральному входу в Харьковский городской совет”, – сказано в сообщении.

Преследование продолжилось на проезжей части. Пытаясь избавиться от денег, полицейский на ходу выбросил их в окно.

Во время погони авто злоумышленника столкнулось с полицейской машиной и было заблокировано. Однако подозреваемый выбежал на улицу, несмотря на то, что в салоне сидел его 8-летний ребенок, и побежал по площади Павловской. В сквере его догнали и задержали.

Выброшенные деньги собрали очевидцы события и передали правоохранителям.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины задержали за вымогательство и получение взятки.