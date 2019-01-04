В Харькове перерезали горло двум студенткам: всплыли скандальные данные о вероятном убийце

Главный подозреваемый в убийстве иностранных студенток, тела которых обнаружили 3 января в Харькове, покинул территорию Украины.

Мужчина имеет гражданство Турции, как и девушки, сообщили УНН в полиции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Мужчина 1998 года рождения, гражданин Турции, 2 января вылетел из Украины в Турцию", – рассказали правоохранители.

Уточняется, что основным подозреваемым по делу проходит не владелец квартиры, имя которого называлось ранее, а другой знакомый убитых студенток.

Место происшествия Харьков City

Место происшествия Харьков City

Место происшествия Харьков City

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