В Харькове перерезали горло двум студенткам: всплыли скандальные данные о вероятном убийце

Главный подозреваемый в убийстве иностранных студенток, тела которых обнаружили 3 января в Харькове, покинул территорию Украины.
Мужчина имеет гражданство Турции, как и девушки, сообщили УНН в полиции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).
"Мужчина 1998 года рождения, гражданин Турции, 2 января вылетел из Украины в Турцию", – рассказали правоохранители.
Уточняется, что основным подозреваемым по делу проходит не владелец квартиры, имя которого называлось ранее, а другой знакомый убитых студенток.
Место происшествия
Харьков City
Место происшествия
Харьков City
Место происшествия
Харьков City
Как сообщал OBOZREVATEL:
в полицию обратился 19-летний студент и сообщил, что с 31 декабря не может связаться со своими однокурсницами. 3 января правоохранители обнаружили трупы девушек с перерезанным горлом в квартире на ул. Валентиновской;
местные СМИ опубликовали фото вероятного преступника, однако в полиции не подтвердили и не опровергли его причастность к убийству студенток.
журналисты выяснили, что до Нового года умерла владелица квартиры, которую снимали студентки, а ее внук исчез.