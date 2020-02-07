В Харькове педофил изнасиловал мальчика: его задержали

В Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика.

Сообщение о совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего поступило в Основянский отдел полиции 6 февраля в 14:30. Об этом информирует отдел коммуникации полиции в области.

При проведении оперативно-розыскных действий оперативники задержали местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

В Харькове в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал подростка

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители уже открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель села в Окнянском районе Одесской области изнасиловал 14-летнюю девочку. О преступлении в отношении несовершеннолетнего в полицию сообщила старшая сестра потерпевшей, которой и доверилась.

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