В Харькове патрульные сбили женщину с ребенком на переходе: фото с места ДТП

В пятницу, 26 июля, в Харькове автомобиль патрульной полиции сбил женщину с ребенком, в результате чего они были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"26 июля около 20:35 на перекрестке проспектов Петра Григоренко — Героев Сталинграда произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции", – сказано в сообщении.

Патрульные (иллюстрация) korrespondent.net

Отмечается, что полицейская машина Toyota Prius двигалась по проспекту Героев Сталинграда. Осуществляя поворот в направлении проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая вышла из-за троллейбуса. Рядом с ней шел 3-летний мальчик.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительным данным, у женщины диагностировали только ссадины коленей, у мальчика — повреждения мягких тканей.

Место ДТП Depo.Харків

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также приехало руководство управления патрульной полиции в Харьковской области.

По факту аварии было инициировано служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на субботу, 11 мая, на съезде с Воздухофлотского моста полицейское авто Toyota Prius и BMW на полном ходу врезались лоб в лоб.

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