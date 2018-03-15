В Харькове няня избила девочку с ДЦП: процесс сняли на видео

В Шевченковском районе Харькова няня избила ребенка, страдающего детским церебральным параличом.

Поведение харьковчанки зафиксировала расположенная в квартире камера видеонаблюдения, пишет Newsroom.

На записи видно, как женщина шесть раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также схватила его за шею.

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Затем женщина вытерла щеки девочки платком и отпихнула ее от себя, в результате чего та упала.

В полиции говорят, что опросили няню, но решение пока не приняли.

"Есть видео с камер наблюдения, предоставленное потерпевшей стороной. Пока все в процессе изучения обстоятельств, решение будем принимать после уточнения деталей происшествия", - сказали в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Как писал "Обозреватель", няня избила сына телеведущей Ольги Фреймут.