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В Харькове новая "Зайцева" влетела на скорости в группу людей: первые фото

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В Харькове 20-летняя девушка на автомобиле Nissan совершила ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, авария произошла во вторник, 16 июля на проспекте Юбилейном.

Установлено, что водитель не справился с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и врезалась в агитационную палатку. После столкновения машина проехала еще несколько метров и остановилась возле жилого дома.

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В результате ДТП травмы получила женщина, которая работает агитатором, и двое прохожих. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние и степень полученных телесных повреждений пока уточняются. Еще у двух мужчин медики зафиксировали ушибы.

Информация внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Нацполиция

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Нацполиция

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Нацполиция

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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Место
Украина Харьков
Теги
ДТП полиция Автомобиль
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