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17 февраля • обновлено в 11:54
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В Харькове нашли труп мужчины в мешке: все детали

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В Харькове в одной из квартир нашли труп владельца жилья, завернутый в мешок.

Такая жуткая находка была обнаружена в доме в Основянском районе города 16 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в области.

Отмечается, что труп мужчины 1967 года рождения был завернут в мешок и обмотан скотчем. Однако видимых повреждений на теле покойного не обнаружили.

В Харькове в квартире обнаружили тело в мешке

В Харькове в квартире обнаружили тело в мешке

Правоохранители предполагают, что труп пролежал в квартире длительное время. При этом добавляют, что из жилья покойника, по предварительной информации, ничего не пропало.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 февраля в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3 мужчина убил тещу и пытался спрятать ее тело в мешке в подвале.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина Харьков
Теги
расследование Национальная полиция Украины убийство
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