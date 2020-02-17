В Харькове нашли труп мужчины в мешке: все детали

В Харькове в одной из квартир нашли труп владельца жилья, завернутый в мешок.

Такая жуткая находка была обнаружена в доме в Основянском районе города 16 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в области.

Отмечается, что труп мужчины 1967 года рождения был завернут в мешок и обмотан скотчем. Однако видимых повреждений на теле покойного не обнаружили.

В Харькове в квартире обнаружили тело в мешке

Правоохранители предполагают, что труп пролежал в квартире длительное время. При этом добавляют, что из жилья покойника, по предварительной информации, ничего не пропало.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 февраля в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3 мужчина убил тещу и пытался спрятать ее тело в мешке в подвале.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!