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8 апреля • обновлено в 19:11
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В Харькове напали на офицеров полиции: выяснился мотив

1.6т
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Мотивом нападения на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям ГУ Нацполициии в Харьковской области стал внезапно возникший конфликт.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области на своем сайте. Правоохранители уже установили людей, причастных к этому нападению на офицеров полиции в Харькове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"6 апреля около 20:30 в районе улицы Пискуновская группа людей совершила хулиганские действия в отношении двух сотрудников одного из оперативных подразделений областного главка. Полицейским нанесли телесные повреждения, их было госпитализировано в больницу", – говорится в сообщении.

В Харькове напали на офицеров полиции. Иллюстрация

В Харькове напали на офицеров полиции. Иллюстрация

Newsonline

Как выяснилось, мотивом преступления стал внезапно возникший конфликт. В ближайшее время причастным к нападению будет сообщено о подозрении.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области было открыто два уголовных производства по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет. Также было назначено служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция открыла уголовное производство по факту нападения на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям ГУ Нацполициии в Харьковской области.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Харьков
Тег
Национальная полиция Украины
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