В Харькове напали на новую приемную ОПЗЖ, – экс-депутат горсовета

В Харькове в ночь на 26 августа неизвестные совершили нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" и бывшего депутата горсовета Андрея Лесика.

Об этом скандальный экс-депутат, который также является главой городской организации ОПЗЖ в Харькове, сообщил в Facebook, выложив фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, обе приемные расположены по адресу Полтавский шлях, 22. Причем офис самого Лесика был открыт только накануне.

В Харькове совершили нападение на общественную приемную городской организации ОПЗЖ (Facebook Андрей Лесик)

На выложенных им в соцсети снимках видно, что при входе в здание неизвестные заклеили табличку, которая указывает на наличие общественной приемной в нем. Кроме этого, они разрисовали и порвали рекламные баннера ОПЗЖ.

"По этому адресу только вчера был открыт офис", – возмутился Лесик.

Неизвестные разрисовали и порвали рекламные баннера ОПЗЖ (Facebook Андрей Лесик)

Разорванный баннер партии ОПЗЖ (Facebook Андрей Лесик)

При входе в здание неизвестные заклеили табличку о приемной ОПЗЖ (Facebook Андрей Лесик)

Скриншот (Facebook Андрей Лесик)

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