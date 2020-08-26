В Харькове напали на новую приемную ОПЗЖ, – экс-депутат горсовета

Марина Лисничук Расследования 13:11, 26.08.2020 Обновлено: 13:15, 26.08.2020

В Харькове в ночь на 26 августа неизвестные совершили нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" и бывшего депутата горсовета Андрея Лесика.

Об этом скандальный экс-депутат, который также является главой городской организации ОПЗЖ в Харькове, сообщил в Facebook, выложив фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, обе приемные расположены по адресу Полтавский шлях, 22. Причем офис самого Лесика был открыт только накануне.

В Харькове совершили нападение на общественную приемную городской организации ОПЗЖ
(Facebook Андрей Лесик)

На выложенных им в соцсети снимках видно, что при входе в здание неизвестные заклеили табличку, которая указывает на наличие общественной приемной в нем. Кроме этого, они разрисовали и порвали рекламные баннера ОПЗЖ.

"По этому адресу только вчера был открыт офис", – возмутился Лесик.

Неизвестные разрисовали и порвали рекламные баннера ОПЗЖ
(Facebook Андрей Лесик)
Разорванный баннер партии ОПЗЖ
(Facebook Андрей Лесик)
При входе в здание неизвестные заклеили табличку о приемной ОПЗЖ
(Facebook Андрей Лесик)
Скриншот
(Facebook Андрей Лесик)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 января в Харькове на митинге в поддержку русскоязычных школ закидали яйцами его организатора – экс-депутата горсовета, главу местной ячейки ОПЗЖ Андрея Лесика.

  • А в мае скандального экс-депутата Харьковского горсовета Лесика облили зеленкой. Инцидент произошел во время акции медиков против закрытия родотделения больницы Южной железной дороги.

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