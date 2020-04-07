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7 апреля • обновлено в 20:04
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В Харькове напали на начальников УГРО и отдела розыска: появилась информация о пострадавших

1.7т
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Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникации управления полиции в области.

В Харькове напали на начальников УГРО и отдела розыска: появилась информация о пострадавших

ipress.ua

"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", – сказано в сообщении.

В отделе коммуникации уточнили, что инцидент произошел в понедельник, 6 апреля. Больше никакой информации не предоставили и не уточнили, в каком состоянии пострадавшие.

При этом в соцсетях появилась информация, что пострадавшие – в тяжелом состоянии. Также уточняется, что нападение произошло вечером возле здания главка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале толпа воровок избила полицейского.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Харьков
Тег
Национальная полиция Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Симферополь, 7 апреля 2020 г. _ Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество. Об этом ИА REGNUM 7 апреля сообщили в ГУ СКР по Крыму и Севастополю. «5 апреля в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за помощь в ускоренном получении технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям. В момент получения денег замдиректора предприятия был задержан сотрудниками ФСБ», — отметили в СК. По данным правоохранителей, следователям удалось установить причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго». "Фигуранты уголовного дела задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в составе группы лиц», — добавили в Следственном Комитете.
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