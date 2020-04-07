В Харькове напали на начальников УГРО и отдела розыска: появилась информация о пострадавших

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникации управления полиции в области.

ipress.ua

"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", – сказано в сообщении.

В отделе коммуникации уточнили, что инцидент произошел в понедельник, 6 апреля. Больше никакой информации не предоставили и не уточнили, в каком состоянии пострадавшие.

При этом в соцсетях появилась информация, что пострадавшие – в тяжелом состоянии. Также уточняется, что нападение произошло вечером возле здания главка.

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