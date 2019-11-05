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6 ноября • обновлено в 01:15
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В Харькове на улице расстреляли мужчину: момент попал на видео

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Вечером во вторник, 5 ноября, в Харькове на улице Валентиновская неизвестные устроили стрельбу, в результате чего был ранен 30-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями живота, предплечия и ноги. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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В Харькове на улице устроили стрельбу

В Харькове на улице устроили стрельбу

Пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что на место ЧП, которое произошло около 19:00, прибыли сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка харьковской полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

С целью выяснения всех обстоятельств стрельбы полиция задержала 14 человек. Также правоохранители изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

В Харькове на улице устроили стрельбу

В Харькове на улице устроили стрельбу

Пресс-служба Нацполиции

В Харькове на улице устроили стрельбу

В Харькове на улице устроили стрельбу

Пресс-служба Нацполиции

В Харькове на Валентиновской устроили стрельбу

В Харькове на Валентиновской устроили стрельбу

Пресс-служба Нацполиции

В Харькове на Студенческой расстреляли мужчину

В Харькове на Студенческой расстреляли мужчину

Пресс-служба Нацполиции

В Харькове на улице устроили стрельбу

В Харькове на улице устроили стрельбу

Пресс-служба Нацполиции

По словам очевидцев было установлено, что у спортивного клуба "Авокадо" произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль "Mitsubishi".

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове возле супермаркета "Восторг" по улице Клочковская устроили бандитские разборки, в результате чего был убит один человек, а нападавший подорвался на гранате.

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Место
Украина Харьков
Тег
стрельба
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